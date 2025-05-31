Birleşmiş Milletler'den Gazze için acil hareket çağrısı

Birleşmiş Milletler'den Gazze için acil hareket çağrısı
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Birleşmiş Milletler Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanımı Komitesi, Gazze'deki insani durumdan derin endişe duyduğunu belirterek uluslararası topluma acil harekete geçme çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Gazze'deki insani durumdan "derin endişe" duyduğunu belirterek, uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanımı Komitesi (UNISPAL)L, Gazze konusunda yazılı bir açıklama yaptı.

"DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ"

Açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri harekatı 600. gününe girerken, UNISPAL, artan can kayıpları, kötüleşen insani acil durum, felaket boyutunda yıkım ve tahribat ile Filistin halkına yaşam kurtarıcı yardım ulaştırılmasının sürekli engellenmesi konusunda derin endişe duyduğunu ifade etmektedir." denildi.

Gazze'deki durumun Filistinli sivilleri dayanılmaz acılar, yaygın ve planlı yoksunluklar ve kitlesel yerinden edilmelerle baş başa bıraktığı vurgulanan açıklamada, İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfına da karşı çıkıldı.

ACİL HAREKET ÇAĞRISI

Açıklamada, "Bu girişim, uzun yıllardır uluslararası ve insancıl hukuka, ilgili BM kararlarına, tarafsızlık ve bağımsızlık gibi insani ilkelere uygun olarak Filistin halkına insani yardım ve temel hizmetler sunan BM ve onun sahadaki kuruluşlarını etkisiz hale getirme girişimidir." ifadelerine yer verildi.

Gazze'deki yıkımın ve sivillerin zorla yerinden edilmesi için "yalnızca insani bir kriz değil, aynı zamanda Filistin halkının insan onurunun derin bir şekilde aşınmasıdır." nitelemesi yapılan açıklamada, uluslararası topluma, Gazze'de dünyanın izlediği açlık, kitlesel yerinden edilme ve ölümler için kararlı bir şekilde hareket etmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Önümüzde duran şey kapasite değil, siyasi engelleme ve insani ve insan hakları hukuku da dahil olmak üzere uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerin sistematik olarak ihlal edilmesidir." denildi.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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