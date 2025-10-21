Haberler

BM'den Gazze İçin Acil Barınma Malzemesi Talebi

Birleşmiş Milletler, Gazze'deki insani yardım sürecinin hızlandırılması gerektiğini vurgulayarak kış mevsimi öncesi daha fazla barınma malzemesinin bölgeye girmesi gerektiğini belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, kış mevsimi başlamadan önce Gazze'ye çok daha fazla miktarda barınak malzemesinin girmesine izin verilmesi gerektiğini belirtti.

Haq, günlük basın toplantısında, Gazze'deki insani yardımlar hakkında konuştu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) yetkililerinin sahadan verdiği bilgilere atıfta bulunan Haq, "Gazze Şeridi'ndeki aileler, ateşkesin ardından yeni erişim imkanı bulunan bölgelere doğru hareket etmeye devam ediyor." dedi.

Haq, BM ve ortaklarının önceki gün Gazze Şehri ve Kuzey Gazze'ye doğru yaklaşık 13 bin 800 yerinden edilme ve doğuya doğru da yaklaşık 4 bin 100 hareket kaydettiklerini aktardığına işaret etti.

Gazze'deki yardım kuruluşlarının faaliyetlerini daha önce erişilemeyen bölgelerde arttırmaya devam ettiğini söyleyen Haq, barınma malzemelerine öncelik vererek, Han Yunus'taki savunmasız ve yerinden edilmiş ailelere yönelik 300 çadır ve 14 bin 700 battaniye dağıttıklarını kaydetti.

Haq, "Ortaklarımız, kış mevsimi başlamadan önce Gazze'ye çok daha fazla miktarda barınak malzemesinin girmesine izin verilmesi gerektiğini vurguluyor. Bunun için İsrail makamlarının daha fazla insani yardım kuruluşuna bu malzemeleri getirme yetkisi vermesi gerekecek. Şimdiye kadar yalnızca sınırlı sayıda BM kuruluşu ve ortaklar bu tür izinlere sahip." ifadesini kullandı.

BM ekiplerinin Gazze'deki ateşkesin başlangıcından bu yana 19 Ekim itibarıyla sınır kapılarından 10 bin 638 ton temel malzeme sokabildiğini belirten Haq, yardımların büyük kısmının gıda, su, sanitasyon ve hijyen malzemelerinden oluştuğunu bildirdi.

Haq, öte yandan, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'daki duruma da işaret ederek, "2025 (zeytin) hasadının başlamasından iki hafta sonra, Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden silahlı yerleşimcilerin Filistinli erkeklere, kadınlara, çocuklara ve yabancı dayanışma aktivistlerine yönelik şiddetli saldırılarına tanık olunduğunu" vurguladı.

Sadece 2025'in ilk yarısında, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, 757 can kaybına veya mal hasarına yol açan saldırı gerçekleştirdiğine dikkati çeken Haq, bu sayının, 2024'teki aynı döneme göre yüzde 13'lük bir artışa denk geldiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
