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BM uzmanları ABD-İran çatışmasına tepki göstererek müzakerelere dönülmesi çağrısı yaptı

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Birleşmiş Milletler uzmanları, ABD ile İran arasındaki çatışmaların yeniden başlamasına tepki göstererek tarafları müzakere masasına dönmeye çağırdı. Açıklamada, mutabakat ihlallerinin barışa zarar verdiği ve sivillerin bedel ödememesi gerektiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları, ABD ile İran arasındaki çatışmaların yeniden başlamasına tepki göstererek, taraflara müzakere masasına dönülmesi çağrısında bulundu.

BM uzmanlarınca konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının maddelerinin ihlal edilmesine ilişkin, "Bu, barışa zarar vermekte, savaş kurbanlarının insan haklarını ihlal etmekte, çatışmayı kalıcı olarak bitirmek için gerekli olan karşılıklı güven anlaşmalarının altını oymaktadır." ifadesi kullanıldı.

Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırıların da seyrüseferi ve ticari transiti sekteye uğrattığına işaret edilen açıklamada, aynı zamanda bu saldırıların sivil denizcilerin hayatını tehlikeye attığı ve küresel ticareti etkilediği vurgulandı.

Açıklamada, "Bölgedeki siviller, bu çatışmanın bedelini ödememelidir." ifadesine yer verildi.

Tüm tarafların uluslararası insan hakları ve insani hukuka uymaya davet edildiği açıklamada, sivillerin ve sivil altyapının korunmasının öncelikli olması gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, tüm taraflar gerginliği azaltmaya ve müzakere masasına geri dönmeye çağrıldı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
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