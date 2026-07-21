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BM'den, ABD ile İran arasında artan askeri gerilime "diplomasi yoluyla çözüm bulunması" çağrısı

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD-İran arasındaki askeri gerilimden derin endişe duyduğunu belirterek taraflara çatışmayı diplomasi yoluyla sona erdirme çağrısı yaptı. Sivil altyapıya yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, son birkaç gündür ABD ve İran arasında tırmanarak süren askeri gerilimden derin endişe duymaya devam ettiğini belirterek, taraflara "çatışmayı diplomasi yoluyla sona erdirme" çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

"Genel Sekreter, son birkaç gündür İran ve ABD arasında devam eden ve genişleyen askeri gerilimden derin endişe duymaktadır." diyen Dujarric, krizin tüm bölge ülkelerini etkilediğini, ticaret sistemlerine, insani yardıma erişime, ulaşım maliyetlerine, bu bölge ülkeleri ve ötesinde yakıt ve temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarına baskı uyguladığını belirtti.

Dujarric, "Genel Sekreter, özellikle İran'da yapım aşamasındaki bir nükleer santral ve bir su arıtma tesisi dahil sivil altyapıya yönelik saldırılardan ve bölge genelinde Kuveyt ve diğer yerlerdeki enerji santrallerine ve su arıtma tesislerine yapılan saldırılardan da endişe duymaktadır." ifadesini kullandı.

Guterres'in, "bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu ve derhal durdurulması gerektiğini" belirttiğini aktaran Dujarric, "Genel Sekreter, bu çatışmanın askeri bir çözümü olmadığını bir kez daha yinelemekte ve barışçıl, kalıcı bir çözüm için diplomatik çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulunmaktadır." dedi.

Dujarric, taraflar arasında varılacak anlaşmanın, Hürmüz Boğazı ve çevresindeki uluslararası seyrüsefer haklarının ve özgürlüğünün tam olarak yeniden tesis edilmesini içermesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Islam Doğru
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