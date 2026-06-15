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BM Genel Sekreteri Guterres, ABD ve İran arasında varılan barış anlaşmasından memnun

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BM Genel Sekreteri Guterres, ABD ile İran arasında varılan barış anlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Anlaşma, ateşkes, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve müzakereler için bir çerçeve sağlıyor.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ile İran arasında varılan barış anlaşmasından dolayı memnuniyetini ifade etti.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, ABD ve İran'ın derhal ve kalıcı bir ateşkes, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve daha fazla müzakere için bir çerçeve sağlayan bir barış anlaşması üzerinde mutabakata vardıklarını duyurmaktan memnuniyet duyar." ifadelerine yer verildi.

Bunun, çatışmanın barışçıl çözümü yolunda kritik bir adım olduğu belirtilen açıklamada, "Genel Sekreter, barış anlaşmasına yol açan müzakereleri desteklemede Pakistan, Katar, Mısır, Suudi Arabistan, Türkiye ve diğer bölgesel ülkelerin oynadığı yapıcı rol için derin takdirini ifade eder." denildi.

Kaynak: AA / Islam Doğru
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