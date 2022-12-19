BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi İcra Sekreteri: Cop15 Çin'in Başkanlığı Altında "İyi İlerliyor"

Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi İcra Sekreteri Elizabeth Maruma Mrema, Kanada'nın Montreal kentinde devam etmekte olan BM biyolojik çeşitlilik konferansında müzakerelerin ilerlemesinde Çin'in öncü bir rol oynadığını söyledi.

Çin, BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın (COP15) 15. toplantısının başkanlığını yürütüyor.

SES 1 (İngilizce): ELIZABETH MARUMA MREMA, BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi İcra Sekreteri:

"Taraflar Konferansı'nın lideri ve başkanı olarak Çin elbette başarılı bir şekilde ortaya çıktı. ve bu sadece Çin için değil, aynı zamanda Çin liderliğindeki tüm dünya için bir zafer olacak."

2020 sonrası küresel biyolojik çeşitlilik çerçevesinin benimsenmesi, konferansın gündeminin başında yer alıyor.

Yetkili, toplantıda kaydedilen ilerleme konusunda iyimser.

SES 2 (İngilizce): ELIZABETH MARUMA MREMA, BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi İcra Sekreteri:

"Birincisi, buradan çıkmanın önemi, kesinlikle dünya bilimi dinlemiş olacak. Bilim bize, biyolojik çeşitlilik kaybının insanlık tarihinde görülmemiş oranlara ulaştığını zaten söylemişti. Türlerin yok olması, toprağın, denizin, mercan resiflerinin, sulak alanların, ormanın bozulması, yani bilimden elde edilen tüm istatistikler kelimenin tam anlamıyla korkutucu. Bu yüzden buradaki olumlu sonuçlar çerçevenin uygulanması olacaktır, açıkça bilimsel kanıtlar dinlendi. İkincisi, bizi bulunduğumuz yere getiren şey, her zamanki gibi, işletmelerin artık bir seçenek olmadığı konusunda hepimizin hemfikir olması. ve üçüncüsü, burada sadece bakanlarla değil, iş dünyası, yerli halklar, yerel topluluklar, gençler, kadınlar, finans sektörü ile birlikte herkes çerçevenin uygulanmasında kendi rollerini ve üzerlerine düşeni yapmaya hazır olmaları gerçeğidir. ve bu çerçevenin kendilerini ve tüm paydaşları da tanıdığından emin olmak için buradalar."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Montreal'den bildiriyor.

(XHTV)