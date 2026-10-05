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BM, Batı Şeria'da zeytin hasadında İsrailli yerleşimci saldırılarını bildirdi

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BM, Batı Şeria'da zeytin hasadı sezonunda İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının sürdüğü uyarısında bulundu. 25 Ağustos'tan bu yana neredeyse her gün saldırı, mahsul çalma veya kundaklama var; ailelerin yüzde 76'sı yılın ilk çeyreğinde gelir kaybı yaşadı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadı sezonunda saldırıların arttığı uyarısında bulunarak, Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye çalışan İsraillilerin zeytinliklere girip mahsülleri çaldığını veya kundaklamalar yaptığını belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında bilgi verdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) yetkililerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadı sezonu öncesi, Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye çalışan İsraillilerin saldırılarının devam ettiği uyarısında bulunduğunu belirten Haq, hasat sezonunun bölge ekonomisi için önemli bir dönem olduğunu söyledi.

Haq, "İsrailli yerleşimciler, 25 Ağustos'tan bu yana neredeyse her gün Filistinlilere fiziksel saldırıda bulunuyor, zeytinliklerine girip mahsullere zarar veriyor veya çalıyorlar, kundaklamalar yapıp Filistinlilerin zeytinliklere erişimini engelliyorlar." ifadesini kullandı.

BM gıda güvenliği ortaklarının, Batı Şeria genelindeki ailelerin yüzde 76'sının gelirlerinde yılın ilk çeyreğinde düşüş yaşadığını aktardığını belirten Haq, yüzde 60'ından fazlasının da aylık giderlerini karşılamakta zorlandığına dikkati çekti.

Haq, "Gazze Şeridi'nde de insani yardım ortaklarımız, hafta sonu sivillerin öldürüldüğü ve yaralandığı haberleriyle birlikte yerleşim bölgelerinde saldırıların devam ettiği konusunda uyarıda bulunuyor." dedi.

İsrail'in bugün Gazze'ye insani yardım kargo girişlerini askıya aldığına işaret eden Haq, buna gerekçe olarak bu hafta 7 Ekim 2023 olaylarının anılmasıyla ilgili güvenlik endişelerini gösterdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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