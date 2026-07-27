BM'den Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerine endişe

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in yeni yerleşimler kurma sürecinin hızlandırılması haberlerinden "derin endişe" duyduğunu belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuştu.

Haq, "Genel Sekreter, İsrail yetkililerinin son gelişmelerin ardından açıkladığı kararlar, özellikle de işgal altındaki Batı Şeria'daki tarım yerleşimlerinin yasallaştırılması ve yeni yerleşimlerin kurulması sürecinin hızlandırıldığına ilişkin haberlerden derin endişe duymaktadır." dedi.

Genel Sekreter'in, söz konusu yerleşimlerin hiçbir yasal geçerliliğinin bulunmadığını ve uluslararası hukukun açık ihlalini oluşturduğunu yinelediğini aktaran Haq, "Bu yerleşimler, iki devletli çözümün yanı sıra adil, kalıcı ve kapsamlı barışın sağlanmasının önündeki en büyük engellerden biri olmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Haq, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) da son günlerde Batı Şeria genelinde tırmanan şiddetten derin endişe duyduğunu belirterek, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin evleri, camileri, ağaçları ve tarımsal yapıları ateşe verdiğine dikkati çekti.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın birçok bölgesinde Filistinlilerin hareket özgürlüğünü kısıtlamayı, binlerce kişinin acil sağlık hizmetleri ile geçim kaynakları başta olmak üzere temel hizmetlere erişimini engellemeyi sürdürdüğünü vurgulayan Haq, bu yıl şu ana kadar Batı Şeria'da İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından 18'i çocuk olmak üzere 77 Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi.

Haq, insani yardım kuruluşlarının sivillerin acilen korunması ve uluslararası insancıl hukuka tam olarak uyulması çağrısını yinelediğini belirterek, "Failler hesap vermeli." ifadesini kullandı.

Kaçak yerleşim birimleri

İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında kurulan tüm Yahudi yerleşim birimleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.

Bu yerleşimlerin büyük bölümü İsrail makamlarının planlamasıyla inşa edilirken, daha küçük bazıları Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından izinsiz olarak kuruluyor.

İsrail makamları, Batı Şeria'da Filistinlilerden gasbedilen bu topraklardaki yerleşimleri kendi mevzuatına göre başlangıçta yasal kabul etmese de destekliyor ve daha sonra bunlara resmiyet kazandırarak yerleşimleri genişletmeyi sürdürüyor.

Bu yerleşimleri gasbeden İsrailliler, Filistinlileri taciz ederek tarım arazilerine erişimlerini engellerken, İsrail ordusu da onlara koruma sağlıyor.

Kaynak: AA