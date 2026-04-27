BM: Ateşkese rağmen İsrail güçleri tarafından Lübnan'a dün 299 ateş açıldığı rapor edildi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan ile İsrail arasında devam eden ateşkese rağmen dün İsrail güçlerinin bulunduğu bölgeden, Lübnan'ın kuzeyine doğru 299 ateş açıldığının tespit edildiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) yetkililerinin, Lübnan'daki Mavi Hat'tın güneyinden veya İsrail güçlerinin operasyon alanı içinden dün kuzeye doğru 299 ateş açıldığını rapor ettiğini aktaran Dujarric, "Bu, ateşkesten bu yana kaydedilen en yüksek sayılardan biri." dedi.

Dujarric, Mavi Hat'tın kuzeyinden, güneye doğru ise hiçbir roket atışının tespit edilmediğini de ifade etti.

Bölgede bulunan (BM) Lübnan Özel Koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert'in, Lübnan'ın güneyindeki "şiddet döngüsünün" sona ermesi için taraflar arasında güven inşa etmeye çalıştığını söyleyen Dujarric, Mavi Hat'tın her iki tarafında da istikrarı ilerletme çabalarına devam ettiklerini kaydetti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin sonunda 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.