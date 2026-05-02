BM Afrika Ekonomik Komisyonu Yetkilisi: Çin'in Sıfır Gümrük Vergisi Uygulaması Memnuniyet Verici Bir Gelişme

ADDİS ABABA, 2 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu'nda program yönetim sorumlusu olarak görev yapan Batanai Clemence Chikwene, Çin'in Afrika ülkelerine yönelik sıfır gümrük vergisi uygulamasının hem siyasi hem de ekonomik açıdan memnuniyet verici bir gelişme olduğunu söyledi.

Chikwene kısa süre önce Xinhua'ya verdiği demeçte, Çin'in Afrika menşeli ürünlere sıfır gümrük vergisi uygulama kararının, kıta ülkelerine, istikrarlı bir politika ortamında 1 milyar kişiyi aşkın Çin pazarından yararlanma imkanı tanıdığını ifade etti.

Chikwene, "Bu karar, Çin'in Afrika ülkelerinin yoksulluktan refaha giden süreçte kendi yollarını bulmalarına katkıda bulunma arzusunu ortaya koyuyor. Çin pazarına erişim engellerini azaltan bu karar, Afrikalı işletmelere büyüme ve kalkınma için bu pazarı bir ticaret aracı olarak kullanma konusunda somut fırsatlar da sunuyor" dedi.

Afrika'nın geleneksel ihracat pazarlarının aksine Çin'deki politika ortamının istikrarlı olduğuna dikkat çeken Chikwene, Afrikalı ihracatçıların ani gümrük vergisi artışları veya beklenmedik gerekliliklerle karşılaşmayacaklarını vurguladı.

Chikwene, Çin'in Afrika'nın en büyük ticaret ortağı olması nedeniyle Çinli ve Afrikalı işletmeler arasında halihazırda güçlü bağlar bulunduğunu belirterek, yeni politikanın, Afrikalı tüccarların Çin'de bir ihracat üssü kurmaları için elverişli bir zemin hazırlayacağını ifade etti.

Chikwene, Afrika hükümetlerinin destekleyici politikalar izlemesi, Afrikalı işletmelerin de Çin'in sıfır gümrük vergisi avantajından etkin şekilde yararlanabilmek için ihracat ürünlerinde gerekli kalite standartlarını yakalaması gerektiğine dikkat çekti.

Cuma günü sıfır gümrük vergisi uygulamasını diplomatik ilişkisi bulunan 53 Afrika ülkesinin tamamını kapsayacak şekilde genişleten Çin, küresel korumacılık eğilimlerine karşı Afrika'nın ihracat ve sanayileşme potansiyelini artıracak yeni fırsatlar oluşturdu.

Kaynak: Xinhua
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu'nun mesajı okunurken kavga çıktı

TBB seçiminde kavga! İmamoğlu'nun mesajı okunurken ortalık karıştı
Avukatlara sosyal medya kısıtlaması! Özel takip merkezi kuruluyor

Bu görüntüler tarih oluyor

Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden ele geçireceğiz

Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden...
Dünyanın en büyük stadyumu ama futbol oynanmıyor

Dünyanın en büyük stadyumu ama futbol oynanmıyor

Trump bu sözleri Somali için söyledi: Pis, kirli, iğrenç ve korkunç bir yer

Trump bu sözleri bir ülke için söyledi: Pis, iğrenç ve korkunç bir yer
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete'de

"Felaketi yaşıyoruz" demişti! 10 yıllık genelge Resmi Gazete'de
Tarihe geçti! Bülent Ersoy'un tek reklamdan kazandığı rakam dudak uçuklatıyor

Tarihe geçti! Bir reklamdan kazandığı para dudak uçuklatıyor
Dünyanın en büyük stadyumu ama futbol oynanmıyor

Dünyanın en büyük stadyumu ama futbol oynanmıyor

Beyaz Saray'dan, ABD Kongresi'ne mektup: Savaş sona erdi

Trump yönetiminden sürpriz karar: Savaş sona erdi
Sadettin Saran'dan Ederson için bomba karar

Milyonlarca taraftarın hayallerini çalan isim için kararını verdi