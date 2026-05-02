BM Afrika Ekonomik Komisyonu Yetkilisi: Çin'in Sıfır Gümrük Vergisi Uygulaması Memnuniyet Verici Bir Gelişme

ADDİS ABABA, 2 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu'nda program yönetim sorumlusu olarak görev yapan Batanai Clemence Chikwene, Çin'in Afrika ülkelerine yönelik sıfır gümrük vergisi uygulamasının hem siyasi hem de ekonomik açıdan memnuniyet verici bir gelişme olduğunu söyledi.

Chikwene kısa süre önce Xinhua'ya verdiği demeçte, Çin'in Afrika menşeli ürünlere sıfır gümrük vergisi uygulama kararının, kıta ülkelerine, istikrarlı bir politika ortamında 1 milyar kişiyi aşkın Çin pazarından yararlanma imkanı tanıdığını ifade etti.

Chikwene, "Bu karar, Çin'in Afrika ülkelerinin yoksulluktan refaha giden süreçte kendi yollarını bulmalarına katkıda bulunma arzusunu ortaya koyuyor. Çin pazarına erişim engellerini azaltan bu karar, Afrikalı işletmelere büyüme ve kalkınma için bu pazarı bir ticaret aracı olarak kullanma konusunda somut fırsatlar da sunuyor" dedi.

Afrika'nın geleneksel ihracat pazarlarının aksine Çin'deki politika ortamının istikrarlı olduğuna dikkat çeken Chikwene, Afrikalı ihracatçıların ani gümrük vergisi artışları veya beklenmedik gerekliliklerle karşılaşmayacaklarını vurguladı.

Chikwene, Çin'in Afrika'nın en büyük ticaret ortağı olması nedeniyle Çinli ve Afrikalı işletmeler arasında halihazırda güçlü bağlar bulunduğunu belirterek, yeni politikanın, Afrikalı tüccarların Çin'de bir ihracat üssü kurmaları için elverişli bir zemin hazırlayacağını ifade etti.

Chikwene, Afrika hükümetlerinin destekleyici politikalar izlemesi, Afrikalı işletmelerin de Çin'in sıfır gümrük vergisi avantajından etkin şekilde yararlanabilmek için ihracat ürünlerinde gerekli kalite standartlarını yakalaması gerektiğine dikkat çekti.

Cuma günü sıfır gümrük vergisi uygulamasını diplomatik ilişkisi bulunan 53 Afrika ülkesinin tamamını kapsayacak şekilde genişleten Çin, küresel korumacılık eğilimlerine karşı Afrika'nın ihracat ve sanayileşme potansiyelini artıracak yeni fırsatlar oluşturdu.

Kaynak: Xinhua