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BM, ABD'nin Gazze'deki sivillere yönelik önerisini reddetti

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD'nin Gazze'deki sivillerin BM tarafından belirlenmiş güvenli yerlere sığınması gerektiği yönündeki önerisini çürüttü.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 6 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD'nin Gazze'deki sivillerin BM tarafından belirlenmiş güvenli yerlere sığınması gerektiği yönündeki önerisini çürüttü.

Dujarric, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'ın Pazartesi günü Gazzelilerin İsrail tarafından "çatışmasız bölgeler" olarak listelenen ve BM tarafından belirlenen alanlara sığınmaları gerektiği yönünde yaptığı öneriye cevaben, Gazze'de bu tanıma uyan bir yer olmadığını söyledi.

Sözcü, "Açık konuşalım. Gazze'de BM tarafından belirlenmiş güvenli bölgeler yok. BM Genel Sekreteri de dahil olmak üzere tüm üst düzey meslektaşlarımın Gazze'de güvenli bir yer olmadığını çok net şekilde ifade ettiklerini düşünüyorum" dedi.

Dujarric, "BM bayrağı taşıyan ve binlerce insanın barındığı sığınaklar var. Hayatta kalmaya ve biraz yiyecek ve su bulmaya çalışan erkekler, kadınlar ve çocuklar buralarda kalıyor. Çatışmaların başından beri gördük ki BM bayrağının dalgalandığı yerler de güvenli değil" diye konuştu.

Miller, Gazze'deki insanlara tahliye emri verildiğinde nereye gitmeleri gerektiği yönündeki soru üzerine, "İnsanlar, BM tarafından belirlenen ve İsrail'in askeri operasyonlara hedef olmaması gereken çatışmasız bölgeler olarak listelediği yerlere gitmeli" demişti.

Miller, "Halihazırda buralarda barınan insanlar var. İsrail'in askeri operasyonu Gazze'nin güneyine doğru ilerledikçe ve İsrail belirli mahalleleri boşaltıp bazı mahallelerin boşaltılması talimatını verdikçe insanlar oraya gitmeli" diye konuşmuştu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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