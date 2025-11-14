Blue Origin, New Glenn Roketini Başarılı Bir Şekilde Uzaya Gönderdi

ANONS (Türkçe): ZHOU YANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

ABD'li uzay teknolojisi şirketi Blue Origin, yeniden kullanılabilir dev roketi New Glenn'i, NASA'nın Mars'a gidecek ESCAPADE ikiz uzay aracıyla birlikte perşembe günü başarılı şekilde uzaya gönderdi.

Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden doğu saati ile 15.55'te havalanan New Glenn, kalkıştan kısa süre sonra görevini planlandığı gibi sürdürdü.

Fırlatma, New Glenn roketinin ikinci uçuşu olurken, aynı zamanda roketin itici aşamasının ilk kez başarıyla geri kazanıldığı tarihi bir an olarak kayda geçti. Blue Origin, yeniden kullanılabilirlik teknolojisini geliştirme hedefi doğrultusunda önemli bir eşiği aşmış oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)