Blinken, Netanyahu'yu Demokrat Parti desteğini kaybetme riskiyle uyardığını söyledi

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Eski ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in ABD'deki Demokrat Parti içinde desteğinin azaldığı, genç Cumhuriyetçiler ve genç evanjelikleri de kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu uyardığını söyledi.

Blinken, kendisi gibi geçmişte ABD Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Mike Pompeo ile Kuzey Amerika Yahudi Federasyonları (JFNA) 2026 Genel Kurulu'na konuşmacı olarak katıldı.

Antony Blinken, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik tutumu için "İsrailliler, (Gazze'de) çatışmanın ortasında sıkışıp kalan insanlar için yapmaları gerektiğini düşündükleri şeyin büyük ölçüde sadece asgari kısmını yerine getirdi." ifadesini kullandı.

Gazze'de sivillerin refahına yönelik "bir tür kayıtsızlık ve küçümseme sergilendiğine" dikkati çeken Blinken, "Ancak ne yazık ki çok sayıda insan bu durumun ortasında kaldı ve bunun sonucunda korkunç acılar çekti." dedi.

Blinken, 2024 yılında İsrail Başbakanı Netanyahu ile Gazze'de yaşananların siyasi sonuçları üzerine yaptığı bir görüşmeden de söz etti.

Netanyahu'yu, İsrail'in Gazze nedeniyle Demokrat Partinin desteğini kaybetme konusunda uyardığını belirterek, İsrail Başbakanı'na "Sadece Demokrat Partideki desteğinizi kaybetmiyorsunuz, ki bu sizin açınızdan sorun olmayabilir, aynı zamanda genç Cumhuriyetçileri ve genç evanjelikleri de kaybedeceksiniz." dediğini aktardı.

İsrail'e dair algının nesiller arasında köklü bir değişim geçirdiğini ifade eden Blinken, kendi gençliğinde İsrail'in "etrafı düşmanlarla çevrili bir Golyat'a karşı duran Davut figürü olarak görüldüğünü" ve halihazırda bu algının "yeni nesil için tam tersine döndüğünü" kaydetti.

Bu değişimin "İsrailli liderler için stratejik bir meydan okuma" olduğunu vurgulayan Blinken, yeni durumun ABD siyaseti ile Washington-Tel Aviv arasındaki gelecekteki düzenlemeler üzerinde sonuçları olacağını belirtti.

Bu ülkeye yönelik askeri yardımlara ilişkin de İsrail'in "Amerikan finansmanının süresiz olarak devam etmeyeceğini fark etmiş bir görünüm sergilediğini" söyleyen Blinken, bu doğrultuda kendi kamuoyunu "kendi silah alımlarının maliyetini üstlenmeye yönelik" olarak hazırladığını dile getirdi.

Blinken, ayrıca İran'ın deniz trafiğini tehdit etme kapasitesini "askeri yollarla ortadan kaldırmanın, çatışmanın ciddi ölçüde tırmanmasına yol açacağı" uyarısında bulundu.

Tahran yönetimini "müzakere masasına oturtacak sürekli bir ekonomik baskının" önemli olduğunu kaydeden Blinken, diplomatik çözümün, "İran'a yaptırımların hafifletilmesi gibi bir taviz verilmesini gerektirebileceğini" belirtti.

Pompeo, İsrail istihbaratını övdü

Mike Pompeo da Orta Doğu'da İran'a karşı "müzakere yoluyla bir uzlaşmaya varılabileceği" konusunda derin şüpheleri olduğunu dile getirdi.

Pompeo, Tahran'daki yönetim üzerindeki baskının artırılması, ekonomik ablukanın sürdürülmesi gerektiğini belirterek, İran'ın "İsrail ile Körfez ülkelerini tehdit edebilecek (ülke içindeki) varlıklarının hedef alınması" gerektiğini ifade etti.

Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisi karşılığında "herhangi bir taviz verilmemesi" gerektiğini kaydeden Pompeo, "İranlılara kesinlikle hiçbir şey vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nde, Hamas'ın silah bırakacağına inanmadığını söyleyen Pompeo, Abraham Anlaşmaları'nın "İsrail-Filistin çatışması çözüme kavuşmamış olsa da bölgedeki ilişkilerin gelişmesine olanak tanıdığını" savundu.

ABD-İsrail ikili ilişkilerini "derin ve sarsılmaz" şeklinde nitelendiren ve ilişkilerin "kurumsal bağlara dayandığını" belirten Pompeo, iki ülke arasında istihbarat ilişkilerine dair kişisel bir örnek vererek "İsrail istihbaratı, olmam gereken yerde bulunmamı ve olmamam gereken yerlerden uzak durmamı sağlama konusunda çok yardımcı oldu." dedi.

Pompeo, İsrail istihbaratının "düzenli olarak Amerikalıların hayatını kurtarmaya yardımcı olduğunu" ileri sürerek, "Onlar olmadan, yapmamız gereken istihbarat çalışmalarını gerçekleştiremezdik." ifadesini kullandı.

ABD'de Mike Pompeo, 2017-2018 yıllarında ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğü ve 2018-2021 yıllarında Dışişleri Bakanlığı yapmıştı.

Blinken de 2021-2025'te ABD Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenmişti.

Kaynak: AA