Blinken İsrail Dışişleri Bakanı Cohen ile ikili ve bölgesel konuları görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Dışişleri Bakanı Cohen ile ABD-İsrail ikili ilişkileri, İran gibi ortak zorluklar ve İsrail ile Filistin arasındaki gerilimi azaltma çabalarını ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Dışişleri Bakanı Cohen ile ABD-İsrail ikili ilişkileri, İran gibi ortak zorluklar ve İsrail ile Filistin arasındaki gerilimi azaltma çabalarını ele aldı.

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında medyada yaşanan polemiğin ardından Dışişleri Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Blinken'ın Cohen ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Patel iki bakanın süregelen ABD-İsrail ikili ilişkilerinin önemini teyit ettiğini İran gibi ortak sınamalar ile İsrail'in bölgesel entegrasyonunu ilerletme çabalarını ele aldığını kaydetti.

Sözcü, "Bakan Blinken, iki devletli çözüme yönelik devam eden ABD taahhüdünü yineledi, Akabe ve Şarm üş-Şeyh'teki görüşmeler aracılığıyla İsrailliler ile Filistinliler arasındaki gerilimi azaltma yönündeki çabaları memnuniyetle karşıladı ve gerilimi artıran tek taraflı eylemlerden kaçınmanın önemini vurguladı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "güçlü bir özel mesaj" gönderdiği bildirilmiş ve Beyaz Saray'ın İsrail'deki tartışmalı yargı reformunu askıya almazsa Netanyahu'nun 2. Demokrasi Zirvesi davetinin iptal edilmesini istişare ettiği öne sürülmüştü.

Netanyahu ise "Benim yönetimim, geniş bir mutabakatla elde etmeye çalıştığımız, üç devlet erki arasındaki uygun dengeyi yeniden kurarak demokrasiyi güçlendirmeye kararlı. İsrail, kararlarını en iyi dostları dahil olmak üzere dış baskılara göre değil halkının iradesiyle veren egemen bir ülkedir." karşılığını vermişti.