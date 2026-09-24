Blair İngiltere'nin 10 yılda AB'ye dönüşünde serbest dolaşımı kabul etmesini savundu

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, İngiltere'nin gelecek 10 yıl içinde Avrupa Birliği'ne (AB) yeniden katılım hedefine yönelik çalışması gerektiğini bildirdi.

Blair'in kaleme aldığı "Reform Geçirmiş Avrupa'ya Yeniden Katılım Yolu" başlıklı makale Tony Blair Enstitüsü tarafından yayımlandı.

İngiltere'nin AB'ye katılma bedeli olarak serbest dolaşımı kabul etme ve finansal katkılarda bulunmaya hazır olması gerektiğini kaydeden Blair, "İngiltere, koşulların uygun olması halinde Avrupa ile yapılandırılmış ve resmi bir ilişki kurma niyetini ortaya koymalı. Her şeyin masada olduğu, ancak her konuda mutabakata varılana dek hiçbir şeyin kesinleşmediği bir müzakere sürecini başlatmalıdır." ifadelerini kullandı.

Blair, "Britanya gelecek 10 yıl içinde önemli ölçüde reform geçirmiş bir AB'ye yeniden katılım hedefine yönelik çalışmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'nin AB'ye yeniden katılımını destekleyecek şekilde Avrupa pazarına göre reformlar yapması gerektiğinin de altını çizen Blair, Andy Burnham hükümetinin de AB'ye geri dönüşü reddeden söylemlerden vazgeçmesinin doğru olacağını savundu.

Blair, "AB'ye tekrar katılım, ortak pazara giriş ve serbest dolaşımı reddeden söylemler yerine İngiltere'nin ekonomik ve stratejik çıkarına olursa katılım söyleminin benimsenmesi gerektiği" yorumunu yaptı.

Kaynak: AA