Haberler

İş makinesi operatörü çocuğu kırmadı, evin önünü kardan temizleyip yolu açtı (2)

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hasköy ilçesinde bir çocuk, evlerinin önündeki karları temizlemesi için operatör Osman Kalaycıoğlu'na başvurdu. Kalaycıoğlu, çocuğun isteğini kabul etti ve yolu açarak, çocuğun mutluluğunun kendisini de sevindirdiğini belirtti.

'BİZ DE MUTLU OLDUK'

Hasköy ilçesindeki çocuğun isteğine olumlu cevap verip, evlerinin önünü kardan temizleyen İl Özel İdaresi'nde görevli operatör Osman Kalaycıoğlu, kendisinin de mutlu olduğunu söyledi. Kalaycıoğlu, "Gece 23.00 sıralarında Hasköy'e bağlı Karakütük köyünde yol çalışmamız vardı. Yol açma işi biterken bir çocuğun koştuğunu fark ettim. Kapıyı açıp çocuğa 'Hayırdır?' diye sordum. 'Ağabey evimizin yolu kapalı, aracımız çıkmıyor. Açar mısın' diye sordu. Sen git, üşüme. Ben arkandan gelirim' dedim. Çocuğun talebini gerçekleştirdik. Evinin yolunu ve aracın giriş çıkış yolunu açtık. Çocuğun yüzündeki mutluluk ve tebessüm bizleri de mutlu etti" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Trump: Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın ilk transfer çalımı geliyor

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın ilk transfer çalımı geliyor
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış

Güllü'nün ölümünde soruşturmanın seyrini değiştirecek delil
Kolombiya lideri Petro'dan dünyaya çağrı: Venezuela füzelerle bombalanıyor

Venezuela cehennemi yaşıyor! İlk tepki komşusundan geldi
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco hepsine kapıyı gösterdi

Fenerbahçe'de deprem! Tedesco hepsine kapıyı gösterdi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın ilk transfer çalımı geliyor

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın ilk transfer çalımı geliyor
Elon Musk'a büyük şok! BYD, Tesla'yı geçti

Elon Musk'a büyük şok! Tesla liderliği bakın kime kaptırdı
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme

Para transferinde çok tartışılan uygulama ertelendi