İş makinesi operatörü çocuğu kırmadı, evin önünü kardan temizleyip yolu açtı (2)

'BİZ DE MUTLU OLDUK'

Hasköy ilçesindeki çocuğun isteğine olumlu cevap verip, evlerinin önünü kardan temizleyen İl Özel İdaresi'nde görevli operatör Osman Kalaycıoğlu, kendisinin de mutlu olduğunu söyledi. Kalaycıoğlu, "Gece 23.00 sıralarında Hasköy'e bağlı Karakütük köyünde yol çalışmamız vardı. Yol açma işi biterken bir çocuğun koştuğunu fark ettim. Kapıyı açıp çocuğa 'Hayırdır?' diye sordum. 'Ağabey evimizin yolu kapalı, aracımız çıkmıyor. Açar mısın' diye sordu. Sen git, üşüme. Ben arkandan gelirim' dedim. Çocuğun talebini gerçekleştirdik. Evinin yolunu ve aracın giriş çıkış yolunu açtık. Çocuğun yüzündeki mutluluk ve tebessüm bizleri de mutlu etti" dedi.