İşitme kaybı yaşayan liseli Muhammet'in biyonik kulakla duyma sevinci

ADANA'da zamanla sağ kulağında işitme kaybı oluşan ancak geçirdiği ameliyat sonrası biyonik kulak takılan Muhammet Can Bağeker (16), ilk sesleri duyunca büyük heyecan yaşadı. Bağeker, "Cihaz takıldıktan sonra çok heyecanlandım ve bir yıl sonra eskisi gibi duymaya başladığım için çok mutluyum" dedi.

Kentte yaşayan lise öğrencisi Muhammet Can Bağeker, geçen yıl kulağında hafif bir akıntı ile başlayan rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvurdu. Kulak içinde büyüyen bir kist olan kolesteatom hastalığı teşhisi alan ve ameliyat sırasında kulak içindeki sinirleri zarar gören Bağeker'in sağ kulağında işitme kaybı gelişti. Yeniden eskisi gibi duyabilmek isteyen Bağeker, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Dağkıran tarafından koklear implant ameliyatına alındı.

'ÇEVREMİ TAM DUYAMIYORDUM'

Ameliyatın ardından geçen bir ayın sonunda biyonik kulağın dış parçasının da takılması ile birlikte sağ kulağına verilen ilk sesleri duyan Muhammet Can Bağeker, büyük heyecan yaşadı. Bağeker, tek kulak ile duymanın okul, ders ve sosyal yaşamında sorunlar yarattığını belirterek, "Dersi dinlerken zorlanıyor, tam anlamıyla anlayamıyordum. Çevremi tam duyamıyordum. Biyonik kulak ameliyatı olmaya karar verdim. Cihaz takıldıktan sonra çok heyecanlandım ve bir yıl sonra eskisi gibi duymaya başladığım için çok mutluyum. Heyecandan konuşamıyorum. Tek kulağında işitme kaybı yaşayan benim gibi gençler varsa yeniden hayata tutunabilir, yeniden sağlığımıza kavuşabiliriz. İlla ki yapılacak bir çözüm vardır ve bunu başarabiliriz. Hayattan ümidi kesmemek lazım" diye konuştu.

'TEK KULAKLA, GÜRÜLTÜLÜ ORTAMLARDA BELİRGİN ZORLUKLAR OLUŞUR'

Ameliyatı yapan Doç. Dr. Dağkıran, tek taraflı işitme kaybının toplumda yüzde 1 ile 5 arasında görüldüğünü belirtti. Doç. Dr. Muhammed Dağkıran, "Eskiden hocalarımız; 'Tek kafaya tek kulak yeter' derdi. Ama şimdi bu anlayışın uygun olmadığını anlıyoruz. Çünkü tek taraflı işitme kaybında tam sağırlık kadar olmasa da özellikle çok konuşmalı ve gürültülü ortamlarda belirgin zorluklar oluşur. Bu ortamlarda sesin nereden geldiğini anlamak, duyduğu sesi ayırt etmek zorlaşır. Ayrıca öğrencinin sınav ve ders başarısında düşüşe neden olur. Hasta konuşmayı anlamak için sürekli ekstra bir dikkat harcar. Bu durum; mental yorgunluk, konsantrasyon azalması, gün sonunda tükenmişlik hissi oluşturabilir" dedi.

'TEK KULAĞA MAHKUM OLMAK ARTIK BİR KADER DEĞİL'

Tek taraflı işitme kaybındaki asıl sorunun sesi duymak değil, duyduğu sesi ayırt etmek, nereden geldiğini anlayabilmek olduğunu belirten Doç. Dr. Dağkıran, "Koklear implant dediğimiz biyonik kulak ameliyatı ile bu sorun çözülebiliyor. Cihazı ilk taktığımızda hastalar tabii ki biraz robotik bir ses duyuyor ama zamanla hasta buna adapte olup, çok net bir şekilde her iki kulağından da duyabiliyorlar. Tek kulağa mahkum olmak artık bir kader değil. Yeter ki zamanında tespit edilip tedaviye başlanılsın. Böylelikle hastalarımız iki kulağından da duyma konforuna kavuşabilirler" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı