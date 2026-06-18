Haberler

Güroymak'ta "Anadolu'nun Kıyısından Hikayeler" adlı kitabın tanıtımı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis Güroymak Anadolu Lisesi öğrencilerinin yazdığı 'Anadolu'nun Kıyısından Hikayeler' adlı kitabın tanıtımı ve imza günü düzenlendi. Genç yazarlar okuyucularıyla buluştu.

Bitlis Güroymak Anadolu Lisesi öğrencilerinin kaleme aldığı "Anadolu'nun Kıyısından Hikayeler" adlı kitabın tanıtımı yapıldı ve imza günü programı düzenlendi.

İlçe merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte genç yazarlar okuyucularıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı.

Kitapta hikayesi bulunan genç yazarlardan Esma Orkin, ilk kitap tanıtımlarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sanatçı arkadaşlarının da kendilerine destek olmak amacıyla etkinlikte türküler seslendirdiğini belirten Orkin,"İmza günümüzde bizleri yalnız bırakmayan öğretmenlerime ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Velilerden Metin Taşkın ise gnçlerin elde ettiği başarının gurur verici olduğunu ifade ederek, "Kızımın başarısına destek olmak için buradayım. Bu projeye öncülük eden okul yönetimine ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Onların bu başarısının devamını diliyorum. Aileler olarak çocuklarımıza bu konuda destek vermemiz gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

Güroymaklı yazar Uğur Süleymanoğlu da gençlerin ortaya koyduğu çalışmanın önemine dikkat çekti.

Güroymak Anadolu Lisesi yönetimine teşekkür eden Süleymanoğlu, ilçenin bu tür etkinliklere ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Okul Müdür Başyardımcısı Emrah Güntaç ise öğrencilerin büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek, "Temennimiz daha iyi yerlere gelmeleri ve başarılarını sürdürmeleridir. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve gençlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Filit Gülelçin
Hamaney'den, ABD ile varılan mutabakata ilişkin ilk açıklama

İlk açıklaması çok manidar! ABD ile anlaşmayı bozarsa Hamaney bozar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk'tan İsmail Kartal'ı kızdıracak sözler

Bu sözleri İsmail Kartal'ı kızdırır!
Beşiktaş'tan Andre Onana'ya kanca

Onana'yı ezeli rakip istiyor!
8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...

İşte test sonucu pozitif çıkan ünlüler: Kenan Doğulu ve Beren Saat...

Kulağındaki ağrının nedeni şaşkına çevirdi! Doktorlar Japon böceği çıkardı

İşitme kaybı şikayetiyle gitti, kulağından çıkana doktor bile şaşırdı!
Karı-koca kaymakamlar tayin oldu! İşte görev yapacakları yeni ilimiz

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı

Tartışılacak görüntü! Cezaevi önünde kahraman gibi karşıladılar

Aykut Kocaman'ın Aziz Yıldırım'dan istediği Türk oyuncu ortaya çıktı! İpler burada kopmuş

Aziz Yıldırım'dan istediği Türk isim ortaya çıktı! İpler orada kopmuş