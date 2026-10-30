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Bitlis Yolalan'da yağışla kayganlaşan yolda iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

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Bitlis Yolalan beldesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 16 LH 772 ve 07 GE 805 plakalı iki otomobil çarpıştı, kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

Bitlis'in Yolalan beldesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Panor mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 16 LH 772 ve 07 GE 805 plakalı otomobiller çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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