Bitlis Valisi Oktay Çağatay, yol kontrol ve uygulama noktasındaki jandarma personelini ziyaret etti
Güncel Haberler
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ile birlikte Bitlis-Hizan kara yolundaki Ölek Yol Kontrol ve Uygulama Noktası'na giderek buradaki jandarma ekiplerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Çağatay, terörle mücadelede büyük başarı elde eden güvenlik güçlerine teşekkür etti.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, yol kontrol ve uygulama noktasındaki jandarma personelini ziyaret etti.
İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ile Bitlis-Hizan kara yolundaki Ölek Yol Kontrol ve Uygulama Noktası'na giden Vali Çağatay, buradaki jandarma ekiplerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Jandarma personeli ile bir süre görüşen Çağatay, terörle mücadelede büyük başarı elde eden güvenlik güçlerine teşekkür etti.
Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel