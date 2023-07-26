Bitlis Valisi Oktay Çağatay, yol kontrol ve uygulama noktasındaki jandarma personelini ziyaret etti

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ile birlikte Bitlis-Hizan kara yolundaki Ölek Yol Kontrol ve Uygulama Noktası'na giderek buradaki jandarma ekiplerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Çağatay, terörle mücadelede büyük başarı elde eden güvenlik güçlerine teşekkür etti.