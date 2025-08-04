Bitlis Valisi Karakaya ve Belediye Tanğlay, kentte yapılan çalışmaları değerlendirdi

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ile Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelerek yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Öğretmenevinde düzenlenen programda konuşan Vali Karakaya, 1916'da Bitlis'i Ermeni çetelerine ve Ruslara karşı savunmak amacıyla gelen ve Karçınbaşı mevkisinde şehit olan askerler için anıt yapılması çalışmalarına başlandığını söyledi.

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kapsamında düzenlenecek etkinliklerle ilgili bilgiler veren Karakaya, Ahlat ilçesinde yapılacak Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kutlama programına da değindi.

Malazgirt Zaferi'nin ilçede her yıl coşkuyla kutlandığını vurgulayan Karakaya, "Bu yıl devlet büyüklerimizin katıldığı muazzam bir program düzenleyeceğiz. Bu hem ilimiz hem de Ahlat için büyük bir şanstır. Birkaç gün boyunca tüm Türkiye'nin odak noktası olmak çok önemli. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize edilen "Bir Anadolu Şenliği" programının son durağının 22-28 Eylül'de Bitlis olacağını kaydeden Karakaya, "Bizim en büyük derdimiz, insanlara mümkün olduğunca 'Nerede bu devlet?' değil de 'İyi ki bu devletin vatandaşıyım' dedirtmek. Bunun için çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Tanğlay ise bu yıl düzenlenecek etkinliklerin ana temasının Gazze olduğunu aktardı.

Gazze'ye destek olmak amacıyla 8 Ağustos'ta yardım çadırı kuracaklarını, farklı etkinlerle farkındalık oluşturmaya çalışacaklarını ifade eden Tanğlay, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla 25 Ağustos'ta ilimize gelmesini bekliyoruz. Programımızı farklı etkinliklerle zenginleştirmeyi planlıyoruz. İl tanıtım sergileri, sünnet şöleni, yöresel yemek, paraşüt, yüzme ve bisiklet yarışmaları ile konserler, palyaço gösterilerini düzenleyeceğiz." dedi.

Kentin kalkınması için kapsamlı çalışmalar da yürüttüklerini dile getiren Tanğlay, alt ve üst yapı çalışmaları hakkında bilgi verdi.