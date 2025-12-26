Haberler

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında Nemrut Kalderası değerlendirme toplantısı yapıldı

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında Nemrut Kalderası değerlendirme toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Nemrut Kalderası ile ilgili koruma amaçlı imar planı çalışmalarının ele alındığı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda revize edilen sınırlar ve hukuki süreçler değerlendirildi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında Nemrut Kalderası'na ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda Nemrut Kalderası için hazırlanması planlanan koruma amaçlı imar planı çalışmaları ele alındı.

Toplantıda revize edilen sınırlar, tescil ve hukuki süreçler ile koruma-kullanma dengesi de değerlendirildi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Onur Aykaç, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü Sulak Alanlar Şube Müdürü Fatma Nisa Erimez, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, Jeopark Koordinatörü Prof. Dr. Kesran Akın, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, Orman İşletme Müdürü Mehmet Fatih Karataş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Ömer Cem Aysan, DSİ Şube Müdürü Niyazi Yayla ile ilgili kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de cuma namazı sırasında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin'in 6. nesil hayalet uçağı ilk testi geçti

ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü! İlk testten başarıyla geçti
Rus kadının zorla öpülmeye çalışıldığı anlar! Kamera her şeyi kaydetti

Rus kadının zor anları! Kamera rezilliği böyle kaydetti
Villarreal, Fenerbahçe'nin kalbini istiyor

İspanyol ekibi Fenerbahçe'nin kalbini istiyor
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Çin'in 6. nesil hayalet uçağı ilk testi geçti

ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü! İlk testten başarıyla geçti
Güllü'nün kızını yakacak rapor çıktı

Güllü'nün kızını yakacak rapor çıktı! Her detayı korkunç
'Asla birlikte olunmaması gereken erkekler' listesi paylaşan kadının videosu viral oldu

"Asla birlikte olunmaması gereken erkekler" listesi paylaştı