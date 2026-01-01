Bitlis Valisi Karakaya, görev başında yeni yılı karşılayan personeli ve hastaları ziyaret etti

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, yeni yıl dolayısıyla polis kontrol noktasını, hastaneyi ve çeşitli kurumları ziyaret ederek görev başındaki personelin yeni yılını kutladı.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ile Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine giden Karakaya, Başhekim Barış Sarıçoban'dan bilgi aldı.

Servisleri gezerek hastalara çiçek ve çikolata veren Karakaya, geçmiş olsun dileğinde bulunarak yeni yıllarını kutladı.

Karakaya, AA muhabirine, yılbaşı gecesinde vatandaşlara hizmet veren emniyet, jandarma ve 112 Acil Sağlık çalışanlarını ziyaret ettiklerini söyledi.

Tatvan Devlet Hastanesinde çalışanlarla görüşerek yeni yıllarını tebrik ettiklerini, hastalara geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini anlatan Karakaya, şunları kaydetti:

"Kamu hizmetinin sürekliliği esastır. Emniyetimiz, jandarmamız, güvenlik birimlerimiz, itfaiyemiz, sağlıkçılarımız 7 gün 24 saat esasına göre vatandaşımıza hizmet sunuyor. Hizmetlerin kaliteli şekilde devamını sağlamak için onlarla her zaman bir aradayız, kol kolayız. Bütün hemşerilerimizin ve ülkemizin yeni yılını kutluyorum. Mevladan 2026 yılının, 2025'ten daha da güzel geçmesini, ülkemize, insanlarımıza ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum."

Yılbaşı gecesinde sahada çok sayıda ekibin görev yaptığını belirten Karakaya, yoğun kar yağışının devam ettiğini, bu kapsamda trafik tedbirleri aldıklarını kaydetti.

Özellikle büyük vasıtaların geçişlerine kısıtlama getirdiklerini bildiren Karakaya, "Çünkü trafiğin kitlenme riski var. Onun dışında asayiş birimlerimiz sahada görev yapıyor. İtfaiye Müdürlüğü tam personel çalışıyor. 112 ekiplerimiz görevine devam ediyor. İlçelerimiz dahil çok sayıda ekibimiz vatandaşımızın huzur ve güvenli şekilde 2026 yılına girmesi için sahada görevlerinin başındalar." diye konuştu.

Karakaya, daha sonra beraberindekilerle Trafik ve Tescil Denetleme Şubesi Müdürlüğünü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni, İtfaiye Müdürlüğünü, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek çalışanların yeni yılını kutladı.

Bitlis-Diyarbakır kara yolundaki polis kontrol noktasını da ziyaret eden Karakaya, yeni yılı karşılayan polislerle görüştü, tatlı ikramında bulunarak yeni yıllarını kutladı.