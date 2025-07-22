Bitlis Valisi Ahmet Karakaya Hizan İlçesini Ziyaret Etti

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Hizan ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmeye göre, Vali Karakaya, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret etti.

Burada görevli personelle bir araya gelen Karakaya, güvenlik ve asayiş hizmetlerine ilişkin bilgi aldı.

Kaymakamlığı ziyaret ederek Kaymakam Sait Muhammed Bilgin ile görüşen Karakaya, ilçede yapılan ve yürütülecek çalışmalara ilişkin bilgi alış verişinde bulundu.

Karakaya, Ballı ve Sağınlı köylerinin muhtarlarıyla da görüşerek, köyün ihtiyaçlarıyla ilgili talepleri dinledi.

Karakaya'ya ziyaretlerinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Adem Ekinci, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak eşlik etti.