Bitlis'te Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

BİTLİS'te günlerdir süren kar yağışı yerini soğuk havaya bırakırken, kentte termometreler eksi 17 dereceyi gördü. Yoğun kardan kapanan 122 köy yolu tekrar ulaşıma açılırken, diğer yollarda çalışmalar sürüyor.

Bitlis'te günlerdir etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Kent merkezinde yer yer 179 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 2 metreyi buldu. Dün kapalı olan 294 köy yolunda, İl Özel İdaresi'ne ait 10 ayrı şantiyede bulunan 72 iş makinesi ve 90 personelle karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdü. 122 köy yolu tekrar ulaşıma açılırken, kapalı olan 172 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor. Merkeze bağlı mahalle yollarında da belediyeye ait iş makineleri ile karla mücadele çalışmaları yürütüldü. 50 iş makinesi ve 70 personelle yürütülen çalışmalarda, ana yolların açık olduğu belirtildi. Diğer yandan yağışın durması ile vatandaşlar, beyaz örtünün altında kalan araçlarını temizlemeye başladı.

EMNİYET KAR MOTORU İLE MÜDAHALE ETTİ

Ayrıca Bitlis Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekiplerinin de kar motoru ile olaylara müdahale ettiği belirtildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Kar motoru sayesinde, karla kaplı ve araç ulaşımının güçleştiği güzergahlarda trafik ekiplerimiz kısa sürede olay yerine intikal edebilmekte, yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmektedir. Özellikle kırsal bölgelerde meydana gelen trafik kazaları, yolda mahsur kalma olayları ve acil yardım gerektiren durumlarda kar motoru, zamandan tasarruf sağlayarak hayati bir rol üstlenmektedir. Bitlis Emniyet olarak, Bitlis ilimizde kış şartlarının olumsuz etkilerini en aza indirmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla teknolojik ve pratik araçları hizmetlerimize dahil etmeye devam ediyoruz. Kar motoru uygulamasıyla, kış mevsiminde de kesintisiz ve etkin trafik hizmeti sunma kararlılığımız sürmektedir" denildi. Öte yandan meteoroloji yetkilileri, kentte soğuk havanın etkili olacağını belirterek, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı.