Bitlis'te kar nedeniyle bir evin çatısı çöktü
Bitlis'in Hizan ilçesinde bir evin çatısı, yoğun kar birikintisi nedeniyle çöktü. İlçede kar kalınlığı yer yer bir metreye ulaştı. Yetkililer vatandaşları çatı temizliği konusunda güvenlik önlemleri almaları konusunda uyardı.
Kültür Mahallesi'nde Gürgün Çiftçi'ye ait tek katlı evin çatısında kar birikintisi oluştu. Çatı, kar kütlesi nedeniyle çöktü.
Vatandaşlar, çatılarda biriken karı temizlemek için çalışma başlattı.
Yetkililer de kar düşmesi ve çatı temizliğinde vatandaşların güvenlik önlemlerini alması yönünde uyarılarda bulundu.
Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel