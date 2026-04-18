Haberler

Bitlis'te Yağmur ve Karların Etkisiyle Heyelan Meydana Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te meydana gelen heyelan nedeniyle kısa süreli kapatılan Bitlis-Diyarbakır kara yolu, temizlik çalışmalarının ardından trafiğe açıldı. Bölgedeki yağmur ve kar erimeleri nedeniyle yeni toprak kaymalarına karşı tedbir alındı.

BİTLİS'te etkili olan yağmur ve yüksek kesimlerdeki karların erimesi nedeniyle aynı bölgede 2 ay sonra yine heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle kısa süre kapatılan Bitlis- Diyarbakır kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Kentte son günlerde etkili olan yağışların ardından, yüksek kesimlerdeki karların da erimesi nedeniyle, Bitlis-Diyarbakır kara yolundaki Veysel Karani Caddesi mevkisinde öğle saatlerinde toprak kayması yaşandı. Yamaçtan kopan toprak ve çamur kütlesi yola sürüklenirken, ulaşım bir süre kontrollü olarak durduruldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ve belediye ekipleri, iş makineleriyle yola savrulan toprak ve çamur birikintilerini temizledi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı.

Aynı bölgede şubat ayında da heyelan meydana geldiği, o olayda çevredeki bazı iş yerlerinin zarar gördüğü ve risk nedeniyle boşaltıldığı belirtildi. Bölgede olası yeni toprak kaymasına karşı inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

