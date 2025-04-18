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Bitlis'te ‘Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor’ Toplantısı Düzenlenecek

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Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yarın gerçekleştirilecek toplantıda vatandaşlarla bir araya gelecek ve belediye çalışmaları hakkında bilgi vererek soruları yanıtlayacak.

Bitlis'te "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" toplantısı yapılacak.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yarın Kültür Merkezi Konferans Salonunda vatandaşlarla bir araya gelecek.

Belediye çalışmaları hakkında bilgilerin verileceği toplantıda, Başkan Tanğlay, vatandaşların sorularını yanıtlayacak.

Tanğlay, "AK Parti Genel Merkezimizin öncülüğünde hayata geçirilen bu uygulamayla mahalle sakinlerimizle geniş katılımlı toplantılar gerçekleştireceğiz. Tüm hemşehrilerimizi 19 Nisan saat 18: 30'da İl Kültür Merkezi'ne davet ediyorum." dedi.

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Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
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