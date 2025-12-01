Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: Yabancı Uyrukluların Mide ve Bağırsaklarından Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir kamyonet ile 2 yabancı uyruklunun mide ve bağırsaklarında 1 kilo 119 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Tatvan'da durdurulan çekicideki kamyonette narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 734 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Ayrıca, otobüste seyahat eden yabancı uyruklu iki şüphelinin de Tatvan Devlet Hastanesi'nde çekilen röntgen ve tomografilerinde mide ve bağırsaklarında çok sayıda cisim olduğu belirlendi.

Tıbbi müdahale ile çıkarılan şüphelilerin mide ve bağırsaklarındaki 14 kapsül ve üzerlerindeki 36 kapsülde 385 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İki olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.