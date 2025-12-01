Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

BİTLİS'te üzerlerinde yapılan aramada ve mide ile bağırsaklarında toplam 50 kapsül halinde 385 gram metamfetamin ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Tatvan ilçe girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde seyahat eden yabancı uyruklu 2 kişinin üzerinde arama yapıldı. Aramalarda şüphelilerin üzerinde 36 kapsül içerisinde uyuşturucu ele geçirildi. Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelilerin burada yapılan röntgen ve tomografi incelemelerinde de mide ve bağırsaklarında yabancı cisimler tespit edildi. Tıbbi müdahale sonucu şüphelilerin yuttuğu 14 kapsül çıkarıldı. Toplam 50 kapsül halinde 385 gram metamfetamin ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

ÇEKİCİ ÜZERİNDEKİ ARAÇTA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yine Tatvan'da durdurulan çekici üzerindeki bir araçta yapılan aramada 734 gram metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Her iki operasyon kapsamında 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alınıp sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.