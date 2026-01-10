Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 27'si tutuklandı

Bitlis merkez, Tatvan ve Hizan ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 27'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, Bitlis, Tatvan ve Hizan Cumhuriyet başsavcılıkları koordinasyonunda uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda düzenlenen eş zamanlı operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde peçeteye emdirilmiş uyuşturucu, 1 kilo 481 gram sentetik uyuşturucu, 77 gram eroin, 6 silah, 122 fişek, 3 el bombası, 5 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 27'si tutuklandı, 2 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulandı.