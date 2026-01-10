Haberler

Bitlis'te uyuşturucu satıcılarına operasyon; 27 tutuklama

Güncelleme:
Bitlis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 29 şüpheliden 27'si tutuklandı. Operasyonda büyük miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

BİTLİS'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 27'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Bitlis, Tatvan ve Hizan Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat Timleri'nin de destek verdiği eş zamanlı baskınlarda 29 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 117 bin 814 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi, 1 kilo 103 gram metamfetamin, 360 gram skunk, 77 gram eroin, 18 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ile 6 adet 7,65 mm silah, 108 adet tabanca fişeği, 14 adet AK 47 fişeği, 3 adet el bombası, 5 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen çeşitli miktarlarda para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 29 kişiden 27'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
