Bitlis'te kontrolden çıkan tır devrildi
Bitlis-Tatvan kara yolunda kar ve tipi nedeniyle kontrolden çıkan tır devrildi. Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araçta hasar meydana geldi. Sürücüler hız yapmamaları konusunda uyarıldı.
Bitlis'te kontrolden çıkan tır yol kenarına devrildi.
Bitlis- Tatvan kara yolunda, Sait Erten'in kullandığı 31 V 9316 plakalı tır, kar ve tipinin etkili olduğu bölgede kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kazada, araçta hasar oluştu.
Tırın bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatan trafik polisleri, sürücüleri, hız yapmamaları ve dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel