BEÜ Rektörü Elmastaş: 'Yağışlar gölleri henüz besleyecek seviyede değil'

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Elmastaş, bu kış döneminde yağan karların göl ekosistemlerine olan etkilerini değerlendirerek, yer altı su kaynaklarının kontrolsüz kullanımına karşı uyarılarda bulundu. Modern sulama tekniklerinin benimsenmesi gerektiğinin altını çizdi.

BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, 2025-2026 kış sezonunda bölgede alınan yağışlara ilişkin, "Bu yıl kış döneminde geçen yıla kıyasla daha iyi bir yağış aldık. Ancak yağışların büyük kısmı kar şeklinde olduğu için şu an itibarıyla gölleri ve göl ekosistemlerini doğrudan besleyen bir akış henüz oluşmadı" dedi.

Yüksek kesimlerde yerdeki kar kalınlığının yaklaşık 5,5 metreye ulaşırken, BEÜ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, bölgede yağan yağışın yer altı su kaynaklarına etkisine ilişkin konuştu. Prof. Dr. Elmastaş, "Bu yıl kış döneminde geçen yıla kıyasla daha iyi bir yağış aldık. Ancak yağışların büyük kısmı kar şeklinde olduğu için şu an itibarıyla gölleri ve göl ekosistemlerini doğrudan besleyen bir akış henüz oluşmadı. Önümüzdeki aylarda yağışların bir miktar daha devam edeceği öngörülüyor. Bu durum, kuraklığın şiddetini geçmiş yıllara göre bir nebze azaltabilir" dedi.

'VAHŞİ SULAMADAN VAZGEÇİN' UYARISI

Son yıllarda kuraklığın etkilerinin özellikle göl seviyelerindeki düşüşle net şekilde gözlemlendiğini vurgulayan Pro. Dr. Elmastaş, bu düşüşün tek nedeninin yağış azlığı olmadığını söyledi. Yer altı su kaynaklarının özellikle tarımsal sulamada yoğun ve kontrolsüz kullanılmasının, gölleri besleyen kaynakları zayıflattığını belirten Elmastaş, "Yer altı su seviyelerinde düşüş gözlemliyoruz. Bu kullanım şekli devam ederse, yağış artsa bile kuraklık tehdidi sürecektir. 'Ne kadar çok su verirsem, o kadar çok verim alırım' anlayışından vazgeçmemiz gerekiyor. Hala vahşi sulama yapan üreticilerimiz var. Bu yöntem hem bitkinin köküne zarar veriyor hem de toprağın içindeki faydalı minerallerin yıkanmasına neden oluyor" diye konuştu.

'MODERN SULAMA TEKNİKLERİNE GEÇİN'

Çözümün modern sulama tekniklerinden geçtiğini söyleyen Elmastaş, özellikle damlama sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini ifade ederek, "Daha kontrollü ve iktisatlı su kullanımı hem tarımsal verimi artırır hem de toprak-su dengesini korur. Aksi halde ilerleyen yıllarda tarım ve su kaynakları açısından daha büyük sorunlarla karşılaşabiliriz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
