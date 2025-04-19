Cumhurbaşkanı Erdoğan 'felaket' olarak nitelendirmişti! Türkiye için alarm zilleri çalıyor

Erdoğan'ın "Felaket" olarak nitelediği tehlike artık kapımızda
İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren metro hattında bazı duraklar kapatılacak

İstanbul'da metro hattında bazı duraklar kapatılacak
Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Genç oyuncu, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Fidan Gül'ün ifadesi ortalığı karıştırdı, tutuklu başkandan jet açıklama geldi

Gül'ün ifadesi ortalığı karıştırdı! Tutuklu başkandan jet açıklama

Bitlis'te Sınav Usulsüzlüğü Operasyonu: 301 Şüpheli Yakalandı

Bitlis'te Sınav Usulsüzlüğü Operasyonu: 301 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis merkezli 32 ilde, ehliyet ve mesleki yeterlilik sınavlarında okuma yazma bilmeyenlerin yerine joker aday yerleştirerek usulsüzlük yapan suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 301 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, ruhsatsız silahlar ve sahte belgeler ele geçirildi.

Bitlis merkezli 32 ilde, ehliyet ve mesleki yeterlilik sınavlarında okuma yazma bilmeyenlerin yerine "joker" aday yerleştirerek usulsüzlük yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 301 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçunu işleyenlere yönelik çalışma yürüttü.

Bitlis ve ilçelerindeki sürücü kurslarında okuma yazma bilmeyenlerin yerine ehliyet ve mesleki yeterlilik sınavlarında joker kişileri yerleştiren, sınavlarda kopya düzeneği kullanarak usulsüz şekilde sürücü belgesi alanlar tespit edildi.

Bitlis merkezli 32 ilde, bu suçları işleyenlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 43 organizatör ve suça karışan 258 şüpheli gözaltına alındı, 12 şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, gaz bombası, 348 tabanca fişeği, 36 tüfek kartuşu, 11 AK-47 fişeği, kopya düzeneğinde kullanılan 9 cep telefonu ve 3 kulaklık, 5 sahte kimlik, 5 sikke ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.