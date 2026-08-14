Şampuan Şişesinde Uyuşturucu: 3 Kilo 90 Gram Ele Geçirildi
Bitlis Tatvan'da bir otelde yabancı uyruklu şüphelinin odasında şampuan şişelerine gizlenmiş 3 kilo 90 gram sıvı sentetik uyuşturucu bulundu. Şüpheli, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde şampuan şişelerine gizlenmiş 3 kilo 90 gram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi, yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Ekipler, Tatvan'da bir otelde konaklayan yabancı uyruklu şüphelinin kaldığı odada arama yaptı.
Aramada, şampuan şişelerine gizlenmiş 3 kilo 90 gram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.