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Bitlis'te sağlık personeline etkili iletişim eğitimi verildi

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Bitlis'te İl Sağlık Müdürlüğü personeline yönelik 'Sağlık Hizmetlerinde etkili iletişim yönetimi, empati ve pozitif yaklaşım' konulu eğitim programı düzenlendi. Program, üniversite ile sağlık müdürlüğü arasındaki iş birliği protokolü kapsamında gerçekleştirildi.

Bitlis'te İl Sağlık Müdürlüğü personeline yönelik "Sağlık Hizmetlerinde etkili iletişim yönetimi, empati ve pozitif yaklaşım" konulu eğitim programı düzenlendi.

Bitlis Eren Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu program, üniversite ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yapıldı.

Programda, öğretim üyesi Dr. Başak Düzel ve Öğretim Görevlisi Hakan Tuzcu, kent merkezi ve ilçelerdeki sağlık çalışanlarına stres yönetimi, empati ve hasta iletişimi konusunda eğitim verdi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene, sağlık hizmetlerinde iletişim kalitesinin artırılmasının hasta ile sağlık çalışanları arasındaki etkileşimin güçlendirilmesinin ve pozitif yaklaşım kültürünün yaygınlaştırılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit
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