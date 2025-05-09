DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama: Yeni bir sayfa açılıyor

DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama
PKK'nin kongresi sonrası MHP cephesinden ilk yorum: Kan ve kin devri kapanmıştır

PKK kongresi sonrası sürecin mimarı MHP'den ilk yorum geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert sözler: Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı

"Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı"
Halit Ergenç mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı! Rakam bir hayli ilginç

Bitlis'te Öğrenciler, Başkanın Makam Aracıyla Eğlendi

Bitlis'te Öğrenciler, Başkanın Makam Aracıyla Eğlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te 'Orman Benim' kampanyası kapsamında düzenlenen etkinlikte, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, öğrencilerle birlikte çevre temizliği yaptı ve etkinlik sonunda öğrencileri makam aracıyla gezdirdi.

Bitlis'te "Orman Benim" kampanyası kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın makam aracıyla tur attı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "Orman Benim" kampanyası kapsamında çocuklarla çöp topladı.

Çevre temizliği yapan öğrenciler, etkinlik sonunda Tanğlay'ın makam aracına binmek istediklerini dile getirdi.

Talebe kayıtsız kalmayan Tanğlay, öğrencileri makam aracına bindirerek gezmelerini sağladı.

???????Tanğlay, "Çocukların yüzündeki mutluluk her şeye değer. Doğa için el ele, gelecek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü

Ücretli öğretmen maaşını paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
Lisedeki şiddet olayı 14 kişinin başını yaktı! Müdür görevden uzaklaştırıldı, 1 öğrenci tutuklandı

Okuldaki bu görüntü müdür ve yardımcısı dahil 14 kişinin başını yaktı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Anlaşma tamam gibi! İşte Arda Turan'ın yeni takımı

Anlaşma tamam gibi! İşte Arda Turan'ın yeni takımı
Lisede eski hükümlü güvenlik görevlisi, kız kardeşleri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Güvenlik görevlisi, kardeşleri silahla katletti
Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç Saniye'nin acı ölümü

Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç kızın acı ölümü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.