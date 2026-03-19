Bitlis'te Nevruz Bayramı Coşkusu

Bitlis'te Nevruz Bayramı Coşkusu
Bitlis'te düzenlenen Nevruz Bayramı etkinliğinde Vali Ahmet Karakaya ve protokol üyeleri, örste demir dövüp, ateşin üzerinden atlayarak gelenekleri yaşattı. Vali, Nevruz'un birlik ve beraberlik simgesi olduğunu vurguladı.

BİTLİS'te Nevruz Bayramı dolayısıyla düzenlenen programa katılan Vali Ahmet Karakaya ve protokol üyeleri, örste demir dövüp, yakılan ateşin üzerinden atladı.

Bitlis Kültür Merkezi'nde düzenlenen Nevruz Bayramı programına, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan Vali Ahmet Karakaya, Nevruz'un baharın müjdecisi olmasının yanı sıra birlik ve beraberliğin de simgesi olduğunu belirtti. Karakaya, "Başta Türki Cumhuriyetleri, Asya ve Orta Doğu ülkeleri olmak üzere asırlardır bu topraklarda farklı kültürleri ortak bir sevinçte buluşturan Nevruz, paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte yaşama iradesinin adıdır. Ateş yakma ve demir dövme ritüelleri Nevruz'un köklü gelenekleri arasındadır. Ateş arınmayı, demirin dövülmesi ise emeği ve yeni başlangıçları simgeler. Bu anlamlı günün ilimize, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okudu, güne özel hazırlanan slayt gösterisi sunuldu. Programın devamında bahçede bir araya gelen protokol üyeleri, meşalelerle Nevruz ateşini yaktı. Vali Karakaya ve beraberindekiler örste demir döverken, katılımcılar halay çekip ateşin üzerinden atladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz

ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz

Savaşın 20. gününde tarihi rest: Sizi bu topraklara gömeceğiz
12 ülkeden İran'a çağrı! Bakan Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş

12 ülkeden İran'a çağrı! Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş
Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor

Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor
Otomotiv devi Türkiye'de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu

Otomotiv devi kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
İran'dan Hürmüz Boğazı için yeni hamle

Kriz büyüyor! İran'dan dünyanın kilit noktası için yeni hamle
Balıkçıda yemek yiyen ailenin üzerine asma tavan çöktü! Mekan sahibinden pişkin savunma

Yemek yerken ölümden döndüler, mekan sahibi "Doğal afet" dedi
Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor

Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor
Gecenin kahramanı Uğurcan Çakır'dan paylaşım: Bir mesajı var

Gecenin kahramanı Uğurcan'dan flaş paylaşım
Milyonluk vurgun yapıp eşekle kaçtı: İşte istenen ceza

Milyonluk vurgun yapıp eşekle kaçan Kayserili: İşte istenen ceza