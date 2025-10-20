Bitlis'te Muhtarlar Günü Törenle Kutlandı
Bitlis'in Hizan ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Törene, ilçenin kamu görevlileri ve muhtarlar katıldı.
Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın yapıldığı törene Kaymakam Sait Muhammed Bilgin, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Fazlı Kaplan, İlçe Emniyet Müdürü İlker Çınar, İlçe Özel İdare Müdürü Şiar Gümüş ve muhtarlar katıldı.
