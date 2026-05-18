Bitlis'te öğretmenlerden oluşturulan "Maarif Orkestrası ve Korosu" konser verdi

Bitlis'te, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretmenlerden oluşturulan 'Maarif Orkestrası ve Korosu' konser verdi. Konserde türküler ve zeybek gösterisi büyük beğeni topladı.

Bitlis Eren Üniversitesinin (BEÜ) Merkezi Konferans Salonu'ndaki konser, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Konser öncesi konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, öğretmenlerin özverili çalışmalarıyla hayat bulan "Maarif Orkestrası ve Korosu"nun etkinliğine katılanları ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin, çocukları sadece akademik bilgiyle donatmayı değil, onları ruhsal, estetik ve sanatsal açıdan da derinlikli bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflediğini belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Sanat bir toplumun hafızası ve medeniyetinin en zarif şekilde dışavurumudur. Bugün bu sahnede yükselecek her bir nota geçmişimizden aldığımız ilhamla geleceğe kurduğumuz kültür köprüsünün birer harcıdır. Bu özel geceyi ilmek ilmek işleyen, mesai mefhumu gözetmeksizin büyük özveriyle çalışan öğretmenlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bizleri bu anlamlı gecede yalnız bırakmayarak gururumuza ortak olan değerli misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel dinleti kulaklarımızda ve gönüllerimizde iz bırakacak."

Daha sonra koro ekibinin seslendirdiği türküler ile zeybek gösterisi, izleyenlerin beğenisini kazandı.

Konseri, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Mutki Kaymakamı Onur Yılmazer, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti il başkanları, akademisyenler, öğretmenler, okul idarecileri, öğrenciler ve davetliler dinledi.

Kaynak: AA / Şener Toktaş
