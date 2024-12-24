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Bitlis'te Kış Hazırlıkları Tamamlandı

Bitlis'te Kış Hazırlıkları Tamamlandı
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Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, karla mücadele çalışmalarında kullanılacak araçları inceledi ve hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. 40 iş makinesi ve 80 personel ile kış boyunca vatandaşların sorunsuz ulaşımını sağlamaya yönelik önlemler alındı.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, karla mücadele çalışmalarında kullanılan araçları inceledi, görevlilerden bilgi aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların kış sezonunu güvenli ve sorunsuz geçirmesi için hazırlıklar tamamlandı.

Karla mücadele kullanılan araçları inceleyerek teknik ekipten bilgi alan Tanğlay, belediyenin araç filosu ve ekipmanlarının kışa hazır hale getirildiğini, vatandaşların kışın ulaşımda sıkıntı yaşamaması için tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Hazırlıklar kapsamında 40 iş makinesi ve 80 personelin karla mücadelede görev alacağını kaydeden Tanğlay, şunları ifade etti:

"Şehir merkezindeki 120 kilometrelik yol ağında sorunsuz bir ulaşımı sağlamak için gerekli planlamaları yaptık. Amacımız vatandaşlarımızın hem ulaşımını güvenli hale getirmek hem de karın keyfini çıkarmalarını sağlamaktır. Bu nedenle araçların bakım ve onarımlarını yaptık. Kış boyunca görev başında olacağız. Sahada çok iyi bir organizasyonla çalışacağız, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Tüm mesai arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hemşerilerimize kazasız, belasız bir kış diliyorum."

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
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