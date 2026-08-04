Haberler

Bitlis'te kazada hayatını kaybeden uzman çavuş, Manisa'da toprağa verildi

Bitlis'te kazada hayatını kaybeden uzman çavuş, Manisa'da toprağa verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde otomobilin, motosikletine çarptığı kazada hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Ahmet Balaban (31), memleketi Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde otomobilin, motosikletine çarptığı kazada hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Ahmet Balaban (31), memleketi Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, 2 Ağustos'ta saat 20.30 sıralarında Tatvan ilçesi Kale Mahallesi Çevreyolu Caddesi'nde meydana geldi. K.Ö.'nün kullandığı otomobil, önce Piyade Uzman Çavuş Ahmet Balaban'ın kullandığı 13 ABC 216 plakalı motosiklete, ardından M.K. idaresindeki 34 MHT 740 plakalı otomobile çarptı. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Balaban'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaçan sürücü aranırken, Balaban'ın cenazesi dün Tatvan Devlet Hastanesi'nde düzenlenen tören sonrası memleketi Manisa'ya gönderildi.

AİLESİ ZOR AYAKTA DURDU

Ailesinin 3 çocuğundan biri olan Balaban için bugün öğle namazının ardından Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı kırsal Yağcılar Mahallesi'nde tören düzenlendi. Tören öncesi Balaban'ın cenazesi, ilk olarak baba evine getirildi. Helallik alındığı sırada Balaban'ın babası Hasan Balaban, annesi Ummuhan Balaban ve eşi Hilal Balaban (27) ayakta durmakta güçlük çekti. Daha sonra cenaze tekbirler eşliğinde cenaze namazın kılınacağı mahalle meydanına götürüldü.

TOPRAĞA VERİLDİ

Buradaki törene; Yunusemre ilçe Kaymakamı Celalettin Cantürk, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Sayın Cengiz Güven, siyasi partilerin il temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı namaz sonrası Balaban'ın cenazesi, Yağcılar Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu

YAŞ toplantısı kararları çıktı! Kuvvet Komutanı değişti
Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı

Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu

Husiler, Suudi Arabistan'daki Necran Havalimanı'nı kamikaze İHA'larla hedef aldı

Savaş yayılıyor! En büyük Körfez ülkesi vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan Bennu Gerede'yle ilgili karar verildi

Gözaltına alınan Bennu Gerede'yle ilgili karar verildi
MHK'den sürpriz hamle! Anthony Taylor resmen göreve başladı

Resmen açıklandı! Artık Türkiye'de görev yapacak
Milyonları ilgilendiren yeni adım! Artık hastaneye gitmeye gerek yok

Milyonları ilgilendiren yeni adım! Artık hastaneye gitmeye gerek yok
Tanıdınız mı? Ünlü isim içip içip kendinden geçti

Ünlü isim içip içip kendinden geçti
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 4 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç

Kılıçdaroğlu görmesin! İşte 4 farklı anketten çıkan sonuçlar

Rüşvetten gözaltına alınan başkana ait olduğu öne sürülen mesajlar olay oldu: Bu salakları kullanıyorum

Gözaltına alınan başkanın mesajları olay oldu: Salakları kullanıyorum
Süper Lig'de dev takas! Fenerbahçe'den Cengiz Ünder formülü

Süper Lig'de yılın takası