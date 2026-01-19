Haberler

Bitlis'te yolu kardan kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu

Bitlis'te yolu kardan kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te tansiyon hastası Cemile Melek, kar yağışı nedeniyle kapalı olan köy yolunun açılmasıyla hastaneye ulaştırıldı. 314 köy yolu ulaşıma kapandı, ekipler intensif çalışmalar yapıyor.

BİTLİS'te köyde rahatsızlanan tansiyon hastası Cemile Melek (55), karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı. 314 köy yolunun kapalı olduğu kentte, yol açma çalışmaları sürüyor.

Bitlis'e 25 kilometre uzaklıkta bulunan Çeltikli köyünde yaşayan Cemile Melek'in rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine karla mücadele ve sağlık ekipleri hemen harekete geçti. Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi aştığı bölgede ekipler 2 saat süren yoğun çalışmaların ardından köye ulaştı. Ekipler tarafından Cemile Melek ilk müdahalesi yapılarak hastaneye ulaştırıldı.

Öte yandan, yoğun kar yağışı nedeniyle 314 köy yolu ise ulaşıma kapandı. Bitlis Valiliği, İl Özel idaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesine bağlı 10 ayrı şantiyede bulunan 70 iş makinesi ve 90 personelle karla mücadele çalışmaları sürdürüldüğü açıklarken, tek katlı yapıların ve park halindeki araçların kara gömüldüğü kette, belediye ekipleri ise 50 iş makinası ve 70 personelle mahalle yollarında yoğun bir çalışma yürütüyor. Meteoroloji yetkilileri de kar yağışının ve soğuk havanın etkisini perşembe gününe kadar sürdüreceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü

Komşuda tarihi an! Bir devir bu mermiyle resmen kapandı
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail'e skandal çağrı
Karın etkili olduğu İstanbul'da metro istasyonunda insan seli oluştu

Görüntü İstanbul'dan! Seferler aksadı, insan seli oluştu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dananın kuyruğu kopuyor! N'Golo Kante krizinde düğüm bugün çözülecek

Kante transferinden neden kriz çıktığı belli oldu
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu

11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
Araplar Burak Özçivit'i kara listeye aldı

Araplar Burak'ı kara listeye aldı
Trump, Somali asıllı Ilhan Omar'ı hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden atılmalı

Trump o ismi hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden derhal atılmalı
Dananın kuyruğu kopuyor! N'Golo Kante krizinde düğüm bugün çözülecek

Kante transferinden neden kriz çıktığı belli oldu
Suriye'deki tarihi gelişme sonrası herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önceki mesajını paylaşıyor

Tarihi gelişme sonrası herkes 2015'teki mesajını paylaşıyor
İbrahim Kayaslan'ın sır ölümünde eşi tutuklandı

İbrahim Kayaslan'ın ölümünde şok gelişme: En yakını tutuklandı