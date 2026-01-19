Bitlis'te yolu kardan kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu

BİTLİS'te köyde rahatsızlanan tansiyon hastası Cemile Melek (55), karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı. 314 köy yolunun kapalı olduğu kentte, yol açma çalışmaları sürüyor.

Bitlis'e 25 kilometre uzaklıkta bulunan Çeltikli köyünde yaşayan Cemile Melek'in rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine karla mücadele ve sağlık ekipleri hemen harekete geçti. Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi aştığı bölgede ekipler 2 saat süren yoğun çalışmaların ardından köye ulaştı. Ekipler tarafından Cemile Melek ilk müdahalesi yapılarak hastaneye ulaştırıldı.

Öte yandan, yoğun kar yağışı nedeniyle 314 köy yolu ise ulaşıma kapandı. Bitlis Valiliği, İl Özel idaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesine bağlı 10 ayrı şantiyede bulunan 70 iş makinesi ve 90 personelle karla mücadele çalışmaları sürdürüldüğü açıklarken, tek katlı yapıların ve park halindeki araçların kara gömüldüğü kette, belediye ekipleri ise 50 iş makinası ve 70 personelle mahalle yollarında yoğun bir çalışma yürütüyor. Meteoroloji yetkilileri de kar yağışının ve soğuk havanın etkisini perşembe gününe kadar sürdüreceğini belirtti.