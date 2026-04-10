Haberler

13 gün boyunca yerin 300 metre altında kaldı! İlk sözleri bakın ne oldu

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meksika’daki maden faciasında yerin 300 metre altında 13 gün hayatta kalan işçi kurtarıldı. Saatler süren operasyonla kurtarılan işçi ekipleri ilk gördüğünde “İnancımı kaybetmedim” dediği aktarıldı.

  • Meksika'nın Sinaloa eyaletindeki Santa Fe altın madeninde 25 Mart'ta çökme yaşandı.
  • 42 yaşındaki Francisco Zapata, yerin 300 metre altında 13 gün mahsur kaldıktan sonra sağ olarak kurtarıldı.
  • Kazada mahsur kalan dört madenci arasında bir işçi hayatını kaybetti.

Meksika’da yaşanan maden faciası, günler süren umutlu bekleyişin ardından mucizevi bir kurtuluşla sonuçlandı. Sinaloa eyaletindeki Santa Fe altın madeninde meydana gelen çökme sonrası yerin yaklaşık 300 metre altında mahsur kalan 42 yaşındaki Francisco Zapata, 13 gün sonra sağ olarak çıkarıldı.

FACİA 25 MART’TA YAŞANDI

El Rosario kasabasındaki madende 25 Mart’ta bir setin çökmesiyle atık barajı patladı, tüneller kısa sürede su ve çamurla doldu. O sırada içeride bulunan 25 işçiden 21’i kendi imkanlarıyla kurtulurken, dört madenci yerin altında mahsur kaldı.

13 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİ

Kazanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları günlerce aralıksız sürdü. 312 saati aşan çalışmaların ardından Meksika Ordusu’na bağlı dalgıç ekipleri, suyla dolu karanlık tünellerde ilerlerken uzakta bir ışık fark etti. Bu ışığın, elindeki meşaleyi son ana kadar söndürmeyen Zapata’ya ait olduğu ortaya çıktı.

Bel hizasına kadar yükselen suyun içinde hayatta kalmaya çalışan madencinin, son ana kadar direndiği öğrenildi. Kurtarma ekiplerini gördüğü anda söylediği ilk söz ise “İnancımı kaybetmedim” oldu.

ZORLU OPERASYON SAATLER SÜRDÜ

Mahsur kalan işçilerden José Alejandro Cástulo’nun beşinci gün kurtarıldığı, bir işçinin ise hayatını kaybettiği açıklandı. Zapata’nın bulunduğu noktadan çıkarılması ise ayrı bir zorluk oluşturdu. Dar ve çamurla dolu tünellerde ilerleyen ekipler, madenciyi yüzeye ulaştırmak için yaklaşık 21 saat boyunca mücadele etti.

MUCİZE KURTULUŞ GÜNDEM OLDU

“Mucize kurtuluş” olarak nitelendirilen olay, ülkede madencilik güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Tedavisi süren Zapata’nın hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun giderek iyiye gittiği bildirildi.

Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Haberler.com
Yorumlar (1)

Ahmet AKGÜL:

adam oturuyor halen. mucize gerçekten

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

