Haberler

Dünyanın gözü bu müzakerede! Hükümet alarmda: 2 gün tatil ilan edildi, şehirde kuş uçurtulmuyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İran arasında varılan 15 günlük ateşkes anlaşmasının ardından dünya kamuoyu yarın Pakistan’da başlaması planlanan müzakere sürecini beklerken görüşmelerin Pakistan’daki Serena Otel’de gerçekleşmesi bekleniyor. İslamabad'ta iki gün tatil ilan edilirken şehirde sıkı güvenlik önlemleri alındı.

  • ABD ve İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 15 günlük geçici ateşkes sonrası müzakereler planlanıyor.
  • İran, Lübnan'da ateşkes sağlanana kadar ABD ile barış görüşmelerine katılmayacağını resmi olarak bildirdi.
  • İslamabad'da müzakereler için iki günlük tatil ilan edildi ve Serena Otel'de yoğun güvenlik önlemleri alındı.

ABD ve İran'ın 15 günlük geçici ateşkes sonrası Pakistan'ın başkenti İslamabad'da müzakere masasına oturması bekleniyor. Cumartesi görüşmesi beklenen taraflar, Hürmüz ve Lübnan olmak üzere kritik konuları ele alacak.

HEYETLERDEKİ İSİMLER BELLİ OLDU

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İslamabad'da yapılacak ABD-İran müzakerelerinin ilk turuna Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'in katılacağını duyurdu.

Müzakerelere şüpheyle yaklaşan Tahran yönetimini ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın temsil etmesi bekleniyor.

İSLAMABAD'DA ALARM DURUMUNA GEÇİLDİ

İslamabad'da yoğun güvenlik önlemleri alındı, bazı yollar trafiğine kapatıldı. Ayrıca iki günlük tatil ilan edildi.

Serena Otel

İŞTE GÖRÜŞMELERİN YAPILACAĞI OTEL

Görüşmelerin 300 odalı Serena Otel'de yapılacağı ifade ediliyor. Pakistanlı kaynaklar Şahbaz Şerif’in konutu ve otel arasında bir tercih yapılacağının altını çizerken, otelin hazırlandığı belirtiliyor.

OTEL TAMAMEN BOŞALTILDI

Pakistanlı kaynaklar otelin boşaltıldığını belirterek “İslamabad Serena Oteli'ndeki iş kompleksi boşaltıldı, ofisler kapatıldı ve çeşitli kuruluşlardan personel Pazar gününe kadar evden çalışmaya yönlendirildi. ABD ve İran heyetlerinin orada konaklaması beklendiğinden, tüm alan sıkı güvenlik altına alındı. Konteynerler tesisin çevresine yerleştirildi. Ağır güvenlik araçları yakında konuşlandırıldı.” dedi.

TAHRAN SUNDUĞU 10 MADDEDE ISRARCI

ABD'nin karşı çıktığı İran'ın 10 maddelik teklifi şu şekilde: "ABD'nin saldırmazlık garantisi vermesi, Hürmüz Boğazı'ndan geçişin İran ordusunun kontrolünde yapılması, uranyum zenginleştirmenin kabul edilmesi, İran'a tüm yaptırımların kaldırılması, İran'a birincil yaptırımların kaldırılması, BM Güvenlik Konseyi kararlarının sona erdirilmesi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kararlarının sona erdirilmesi, İran'a verilen zararların tazmin edilmesi, ABD savaş güçlerinin bölgedeki üslerinde çekilmesi ve Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona ermesi."

TAHRAN'DAN ABD'YE REST: LÜBNAN ÇÖZÜLMEDEN MÜZAKERE YOK

İranlı müzakere heyetinin Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giriş yaptığı yönünde bazı batılı medya organlarında çıkan iddiaların yalanlandığı bildirildi.

Fars Haber Ajansı, ismini açıklamadığı İranlı kaynağın konuya ilişkin açıklamasını yayımladı. Söz konusu kaynak, İran'ın Pakistanlı yetkililere resmi olarak bildirdiğine göre "Lübnan'da ateşkes sağlanana kadar İslamabad'da ABD tarafıyla barış görüşmelerine katılma planı bulunmadığını" söyledi.

The Wall Street Journal, bir haberde, Washington ile müzakerelere başlamak üzere bir İran heyetinin İslamabad'a ulaştığını iddia etmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşı sona erdirmek için yapılacak görüşmelerin, ABD'nin başta Lübnan olmak üzere tüm cephelerde ateşkes taahhütlerine uymasına bağlı olduğunu söylemişti.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

Türkiye masada yok galiba

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Kardeş Pakistan zaten Türkiyeye aktarır. Sağlam insanlar

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıdiyar-ı bekir:

masayı kuran türkiye

yanıt0
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa'da tarih yazan Arda Turan'ın maç sonu söyledikleri ortalığı yıktı

Tarih yazdığı maçtan sonra söyledikleri ortalığı yıktı

13 gün boyunca yerin 300 metre altında kaldı! İlk sözleri bakın ne oldu

Yerin 300 metre altında 13 gün! İlk sözleri bakın ne oldu
Gianni Infantino İstanbul'a geldi! Hacıosmanoğlu ile verdiği pozu görenler aynı yorumu yaptı

Bu kareyi gören herkes aynı yorumu yapıyor

Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü! Yeni zam geliyor

İndirimin sevinci kısa sürdü! Yeni zam geliyor
Hasan Can Kaya’dan nişanlısına 100 bin dolarlık jest iddiası

Aşkı için servet harcadı! Fiyatı duyan şaştı
Avrupa'da tarih yazan Arda Turan'ın maç sonu söyledikleri ortalığı yıktı

Tarih yazdığı maçtan sonra söyledikleri ortalığı yıktı

13 gün boyunca yerin 300 metre altında kaldı! İlk sözleri bakın ne oldu

Yerin 300 metre altında 13 gün! İlk sözleri bakın ne oldu
Barış Akarsu’nun babasından yürek burkan sözler: O varken hayal kuruyordum

Babasından yürek burkan sözler: O varken hayal kuruyordum