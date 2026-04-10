Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü! Yeni zam geliyor

ABD ve İran'ın ateşkes anlaşmasının ardından dün gece uzun bir aranın ardından akaryakıt fiyatlarına gelen indirimin sevinci kursakta kaldı. Motorine ve benzine bu gece zam geliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN GEÇİŞ DURDULDU

ABD ve İran'ın ateşkesine rağmen akaryakıttaki ateş dinmiyor. Dünya arzının yaklaşık üçte birinin karşılandığı bölgede, İran’ın kontrolündeki Hürmüz Boğazı’nda ateşkese rağmen gemi geçişlerinin durdurulması piyasaları tedirgin etti.

DEV İNDİRİM BUGÜN POMPAYA YANSIDI

Ateşkes sonrası petrol fiyatlarında yaşanan yüzde 10’u aşan düşüş, pompaya indirim olarak yansıdı. Motorinin litre fiyatı tarihin en büyük indirimi ile 12,94 lira gerilerken, benzinde 1,09 liralık indirim uygulandı.

YİNE ZAM GÖRÜNDÜ

Petrol fiyatlarının yeniden yukarı yönlü harekete geçmesiyle akaryakıta zam haberi de geldi. Gazeteci Olcay Aydilek'in, sektör kaynaklarına dayandırdığı haberine göre yarından itibaren motorine 4,12 lira, benzine ise 1,78 TL zam gelmesi bekleniyor. Benzine eşel mobil uygulaması gereği 44 kuruş yansıyacak.

MOTORİN 80 LİRA SINIRINA YAKLAŞACAK

Motorine yapılacak zam sonrası fiyatların yeniden 80 TL sınırına yaklaşması bekleniyor. Zamlı tarifeyle birlikte benzinin litre fiyatı ise İstanbul’da 62,62 lira, Ankara’da 63,59 lira, İzmir’de 63,87 lira, doğu illerinde ise 65,22 liraya yükselecek.