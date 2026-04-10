Gianni Infantino İstanbul'a geldi! Hacıosmanoğlu ile verdiği pozu görenler aynı yorumu yaptı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA Arena projesinin resmi açılış törenine katılmak üzere İstanbul’a geldi. Tören öncesi verilen pozlar ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

HACIOSMANOĞLU İLE KAMERALAR KARŞISINA GEÇTİ

Infantino, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte objektiflere poz verdi. İkilinin birlikte verdiği kareler kısa sürede gündem oldu.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYI HAREKETLENDİRDİ

FIFA Başkanı Infantino’nun oldukça genç görünümü dikkat çekerken, İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sakallı ve bıyıklı hali de sosyal medyada yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar “Adam yaşlandı” şeklinde yorumlar yaptı.

AÇILIŞ TÖRENİ MERAKLA BEKLENİYOR

FIFA Arena projesinin açılış töreni bugün gerçekleştirilecek. Organizasyonun, Türk futbolu adına önemli bir adım olması bekleniyor.

