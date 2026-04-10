İsrail Genelkurmay Başkanı: Ordumuz savaş durumunda, Lübnan öncelikli çarpışma alanımız

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Beyrut ile doğrudan müzakerelere başlanması talimatına rağmen Lübnan’da Hizbullah’a yönelik saldırıların süreceğini açıkladı.

"BU BÖLGE ÖNCELİKLİ ÇARPIŞMA SAHAMIZ"

Zamir, İsrail ordusunun sahadaki durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu savaş durumunda, ateşkeste değil. Bu bölgede savaşmaya devam edeceğiz. Burası bizim öncelikli çarpışma sahamız" ifadelerini kullandı.

İRAN MESAJI: HER AN SAVAŞA DÖNEBİLİRİZ

İran ile ateşkes halinde olduklarını belirten Zamir, buna rağmen gerilimin tamamen sona ermediğini vurgulayarak, “Tahran ile her an yeniden savaşa dönebiliriz” dedi.