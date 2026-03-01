Haberler

Bitlis'te tarihi yapılar karla kaplandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan kar yağışı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı ve diğer yapıları beyaz örtüyle kapladı. Dron ile çekilen görüntüler ve bölge halkının paylaşımları, kış manzarasının güzelliğini ortaya çıkardı.

Bitlis'te etkili olan kar yağışının ardından Ahlat ilçesindeki tarihi yapılar beyaza büründü.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri olan Selçuklu Meydan Mezarlığı, kümbetler, mağara evler ve Bayındır Köprüsü karla kaplandı.

Kar örtüsüyle bütünleşen tarihi yapıların ortaya çıkardığı manzara dronla görüntülendi.

Tarihi yapıların fotoğrafını cep telefonu kamerasıyla çeken Ahmet Yamlı, karın ardından bölgenin ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Kar yağışını fırsata çevirmek istediklerini belirten Yamlı, "Tarihi mezar taşlarının karla kaplanması ortaya eşsiz bir manzara çıkarmış. Bu anları bol bol fotoğrafladık. Hem doğanın hem tarihin bir arada olduğu bu ortam bizler için unutulmaz bir gün yaşattı." dedi.

Kaynak: AA / Serdar Adıyaman
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

